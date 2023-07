"I Quasi per Caso" in concerto al Lake Como Varenna Festival

"I Quasi per Caso" saranno tra i protagonisti della prestigiosa rassegna di eventi estivi Lake Como-Varenna Festival. Dopo il fresco, esaltante successo ottenuto a Sondrio, in una piazza Garibaldi gremita come non mai, la Big orchestra, formata da 12 elementi, farà tappa nella splendida piazza San Giorgio di Varenna sabato 15 luglio a partire dalle ore 21, con un concerto interamente live.

Il programma musicale, interamente arrangiato da Renzo Frate, direttore artistico dell’orchestra, proporrà brani stranieri e italiani (strumentali e cantati) celebri a livello internazionale, spaziando dallo swing al blues, dalle ballate romantiche al pop-rock, in un coinvolgente susseguirsi di generi e ritmi.

Sul palco, accanto al Maestro Frate - musicista, compositore e concertista di fama, diplomato in clarinetto al conservatorio Verdi di Milano e in sassofono al conservatorio Marenzio di Brescia - saliranno dieci artisti di riconosciuto talento, a partire dalla new entry Mara Sottocornola, interprete dalla formidabile voce, capace di incantare i giudici di X Factor, per poi vincere il Premio Mia Martini e giungere alle semifinali di Sanremo Giovani.

Al debutto quest’anno con “I Quasi per Caso” anche Dario Frate (voce, tromba e ocarina), Ivan Romeri alla batteria, Giuliano Fioroni (percussioni) e Mario Gusmeroli (voce e tastiere). Un’assoluta garanzia, ovviamente, i componenti storici della formazione: Martino Angeloni (sax synth e tastiere, nonché fondatore del gruppo insieme a Renzo Frate), Simone Zecca alla chitarra, Maurizio Piccapietra al basso, Arno Barlascini e Michele Pontiggia alla tromba, Marco Ronconi al sax contralto (service a cura di Frate Professional).

A presentare la serata, la giornalista e conduttrice Katia Sala, nel solco del motto dell’orchestra: "La musica è per tutti, la musica non ha età, la musica è per sempre”. Il concerto, che in caso di maltempo si terrà presso il centro polifunzionale, come tutti gli eventi di Varenna Festival è a partecipazione libera.