Anche una super zucca in piazza per la festa di Halloween

Successo per il magico allestimento di Halloween proposto in piazza San Giorgio a Varenna. Molti turisti e residenti della zona hanno potuto visitare l'arco della felicità, la zucca gigante e altre postazioni a tema allestetite per la gioia di grandi e piccini che si sono fatti fotografare tra queste speciali coreografie autunnali.

Dopo il magico allestimento del 28 e 29 ottobre, la perla lecchese del lago ospiterà ora un secondo evento sempre a tema Halloween: martedì 31 ottobre dalle ore 16 alle 18 le porte della sala polifunzionale saranno aperte per truccabimbi, baby dance, gioco della zucca e merenda per tutti i visitatori.