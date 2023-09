Musica a Varenna con fagotto e pianoforte

Diciottesimo appuntamento con il Lake Como Varenna Festival 2023. Urbina Zorioscar e Marco Borghetto proporranno un concerto con fagotto e pianoforte nella serata di sabato 16 settembre. L'appuntamento, a ingresso libero, è per le ore 21 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varenna. I due giovani talenti, entrambi vincitori di concorsi nazionali e internazionali, si esibiranno dunque in un originale duo fagotto e pianoforte, eseguendo musiche di Mozart, Liszt, Schumann, Mendelssohn, Elgar, Chopin e Saint Saens.

Urbina Zorioscar

Zorioscar Urbina è una fagotista venezuelana, ha iniziato a studiare fagotto all'età di 13 anni presso il "Conservatorio di musica Simón Bolivar" Guarico con i maestri Omar Ascanio e Henning Trog, dove si è laureata con i voti più alti nel 2014. Nello stesso anno è entrata a far parte dell'orchestra multinazionale della "Lang Lang Foundation" con sede a New York. Nel 2022 ha completato con i voti più alti il master in music performance con il professore Gabor Meszaros al conservatorio della Svizzera Italiana con sede a Lugano. Attualmente dirige la cattedra di fagotto della Società filarmonica di Talamona, Società filarmonica di Morbegno e fa parte del team di insegnanti dell'istituto civico musicale di Dongo come insegnante di corso di musica preparatoria.

Marco Borghetto

Marco Borghetto, nato a Vicenza nel 1998, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 5 anni con il maestro Fabiano Zuccon Ghiotto, sotto la cui guida, nel giugno del 2015, ha conseguito il diploma in Music performance piano Abrsm. Nel 2009 è ammesso al conservatorio Pedrollo di Vicenza dove ha studiato sotto la guida del maestro Federica Righini, con cui nel 2017 si diploma con il massimo dei voti e la lode. Due anni dopo, presso l'università di Pavia, ha conseguito la laurea magistrale in Musicologia con il massimo dei voti e la lode, con una Tesi in Paleografia musicale bizantina. I suoi recenti interessi musicali spaziano dal repertorio del XVIII secolo, nell’ottica di ricostruzione di una prassi storicamente informata, a quello moderno e contemporaneo.