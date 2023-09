"Morricone per Tornatore" a Varenna con l'ensemble Duomo

Le più belle colonne sonore di Morricone composte per i film di Tornatore saranno proposte a Varenna dall'Ensemble Duomo. Lo spettacolo, di musica ed emozioni, verrà proposto sabato 9 settembre alle ore 21 nella chiesa di San Giorgio all'interno della rassegna "Tra lago e monti" e sarà a ingresso libero.

L'Ensemble Duomo, nata nel 1996, è composta da Roberto Porroni (chitarra), Pier Filippo Barbano (flauto), Germana Porcu (violino), Antonello Leofreddi (viola) e Marcella Schiavelli (violoncello). Il gruppo, composto da affermati solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con una particolare attenzione verso proposte particolari ed innovative.

In quest’ottica vanno visti i programmi su cui si incentra l’attività concertistica del gruppo: “Una chitarra per Vivaldi” (inciso in un cd di vivo successo) e “Un Haydn inedito”, dedicati a pagine di rara esecuzione e proposti in una versione vicina alla sensibilità e al gusto dei nostri giorni, cui si aggiungono i programmi “La Musica al Cinema” e “Le Americhe in Musica”, dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica, incisi in 4 cd che hanno riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica. Ennio Morricone ha molto apprezzato il lavoro eseguito da Roberto Porroni nel portare in una dimensione classica le sue musiche da film.

L’Ensemble Duomo si è affermato a livello internazionale come uno dei più originali ed interessanti gruppi da camera, ha tenuto concerti in vari paesi europei (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Grecia), in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America Latina, in Australia ed è stato invitato più volte in tournée in Estremo Oriente, suonando per importanti istituzioni concertistiche, quali il Seul Arts Center, la Oji Hall di Tokyo e l’Alti Auditorium di Kyoto e riportando sempre un grande successo e l’invito a rappresentare l’Italia per l’anno "Italia in Giappone". Nel 2016 è stato invitato al prestigioso Schumann Festival di Bonn. L’Ensemble Duomo si è poi esibito in concerti in onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto apprezzato le qualità artistiche.

Questo il programma delle melodie che verranno proposte sabato a Varenna dalle composizioni di Ennio Morricone: 1) For love one can die, 2) Fatti di gente perbene, 3) Il clan dei Siciliani, 4) La piovra, 5) Il gatto, 6) Il buono il brutto il cattivo, 7) Malena, 8) La leggenda del pianista sull’oceano, 9) Una pura formalità, 10) Nuovo Cinema Paradiso, 10) C’era una volta in America.