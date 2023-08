Tributo ai Pink Floyd nella perla del Lario

Quindicesimo evento all'interno del Lake Como Varenna Festival, giunto alla sua IV edizione. Nella serata di sabato 26 agosto il gruppo "Learning to Floyd" proporrà il "Pink Floyd tribute". L'appuntamento, a ingresso libero, è fissato per le ore 21.15 in piazza San Giorgio a Varenna (in caso di maltempo nella sala polifunzionale di via Roma).

La band

Learning to Floyd è una tribute band "Pink Floyd", che nasce grazie alla passione per la musica di questo storico gruppo; l'intento è quello di riproporre le loro atmosfere e il loro sound nella maniera più fedele e più realistica possibile. I sei musicisti si mettono alla prova sfidando i loro limiti e affinando i propri talenti: al pubblico il compito di godersi la musica.

Ecco i loro nomi: Carlo Bertoldini (drum and vocal), Mario Cattaneo - (bass), Gianni Cozzi (keyboard and vocal), Renato Peverelli (lead guitar and vocal), Mauro Procida (lead vocal and guitar) ed Elena Valnegri (saxophone and vocal).