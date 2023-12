La Veglia di Natale di Comunione e Liberazione nella basilica di San Nicolò

La preghiera-appello del cardinale Pizzaballa per la Terra Santa; le riflessioni di Papa Ratzinger e di Santa Teresa del Bambin Gesù; i canti della tradizione religiosa italiana ma anche di quella russa. Sono alcuni dei momenti che il tradizionale appuntamento della Veglia in preparazione del Natale organizzata da Comunione e Liberazione proporrà ai lecchesi venerdì 22 dicembre dalle ore 21 nella Basilica di San Nicolò.

Sarà una serata di preghiera e riflessione, così come di ascolto musicale e di canto comune, sotto il titolo “In un punto, il mondo e Dio sono diventati una cosa sola”: così nel 1964 Joseph Ratzinger definì il Natale, l’avvenimento di Cristo fatto uomo, parlando a un gruppo di studenti universitari. Animata dal coro di Comunione e Liberazione, la Veglia non poteva ignorare la drammatica situazione di Palestina e Israele: saranno le parole del Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, a indicare la via della speranza per popoli e nazioni che in Terra Santa sembrano vivere oggi solo di violenza, odio e disperazione. Così come saranno le riflessioni di Papa Benedetto XVI, scomparso poco meno di un anno fa, a richiamare il significato profondo e umanissimo dell’Avvento e della Natività.

Tra preghiere, letture e momenti di meditazione, il coro di Comunione e Liberazione eseguirà una serie di brani spaziando dalle laudi medievali all’"Alma Redemptoris Mater di Palestrina", dal “Cantico di Simeone” della liturgia russa ai canti della tradizione natalizia con particolare attenzione a quelli dedicati a Maria, madre di Cristo. Insieme ai piccoli cantori del coro della scuola elementare Pietro Scola di Lecco sarà proposto - a un anno dalla morte - anche un pezzo di Adriana Mascagni (“La canzone di San Giuseppe”, scritta insieme a Guido Clericetti), autrice di moltissimi canti della storia di Comunione e Liberazione e recentemente insignita, alla memoria, dell’Ambrogino d’oro del comune di Milano.