Primo Babbo Natale in moto con gli "Innominati Bikers"

Gli "Innominati Bikers" organizzano il primo Babbo Natale in moto della valle San Martino, tra atmosfere di festa e solidarietà. L'iniziativa si terrà sabato 18 dicembre con ritrovo alle ore 14 nel piazzale Figini di Vercurago. Alle 14.30 partirà poi la colorata carovana sulle due ruote che raggiungerà Casa San Girolamo per l'incontro con i bambini e la consegna dei regali. Alle 16.30 foto di gruppo e buffet. Le moto con in sella i Babbo Natale percorreranno alcune strade del territorio arrivando quindi nella frazione di Somasca.

Si tratta dunque di un evento pensato non solo a scopo aggregativo in occasione delle festività Natalizie, ma anche a scopo benefico a favore delle attività solidali e assistenziali portate avanti dalla Fondazione dei Padri Somaschi. L'iscrizione al "Babbo Natale in moto" sarà con offerta libera.

L'associazione degli "Innominati Bikers" è attiva da alcuni anni sul territorio Calolziese - dove ha già organizzato diversi ritrovi e manifestazioni - ha sede nei pressi della scuole elementari di Vercurago ed è guidata dal presidente Gabriele Valsecchi. Per informazioni e prenotazioni in vista dell'evento di sabato 18 dicembre è possibile contattare Jack al numero 366/5240159.