"Un nuovo passo" con le Acli a Vercurago

Ripartono le iniziative culturali e formative promosse dalle Acli di Calolzio dopo le sospensioni degli ultimi due anni causa covid. "Sono tre gli appuntamenti del percorso che proponiamo insieme con le parrocchie di Pascolo Vercurago e l'Unità pastorale di Calolzio Foppenico Sala (che ospitano gli incontri nel salone dell’oratorio di Vercurago) e i Circoli Acli di Garlate, Olginate, Pescate - spiega Paolo Autelitano - si inizia nella serata di mercoledì 30 marzo con il primo incontro pubblico sul tema del libro: 'Un nuovo passo, Appunti sulla corresponsabilità dei laici nella Chiesa'. Interverrà per la presentazione, e per un dialogo con il pubblico, l'autore Alberto Campoleoni, giornalista e scrittore, nonché esperto di temi ecclesiali ed educativi. Per il pubblico sarà un'occasione di dialogo e confronto a partire dalle riflessioni sulla corresponsabilità dei cristiani nella comunità ecclesiale e nel mondo".

Appuntamento dunque a mercoledì 30 marzo alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio “San Giovanni Bosco” di Vercurago in via IV Novembre. L'ingresso è libero con regolare green pass, distanziamento e mascherina. Più avanti le Acli e le parrocchie del territorrio calolziese proporranno altre riflessioni attorno ai temi Ambiente e Clima (20 aprile), ed Educare (maggio) in collaborazione con i Circoli di resistenza delle Acli bergamasche.