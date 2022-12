Mimmo Pesce presenta il suo libro al Molo di Vercurago

Sabato 3 dicembre Mimmo Pesce sarà a Vercurago per presentare il suo libro: “Mio figlio è uno sgusciato”, prefazione di Elio di Elio e le storie tese. L’istrionico volto di Tele Lombardia e Antenna 3, famoso per le sue colorite cronache calcistiche e simpatiche gag nella trasmissione cult "Qui Studio a Voi Stadio", sarà ospite del Molo per presentare la sua opera sull’universo dei ragazzi autistici e delle loro famiglie raccontato con ironia e dolcezza in pieno stile Pesce.

Il comico mostrerà al pubblico del Molo cosa significa essere padre di Tommaso, un ragazzo autistico e di tutto ciò che questo rappresenta. E lo farà con sette parole e mezza (come indica il sottotitolo del libro) su questo mondo: guscio, superpoteri, scuola, festa, felicità, sfide, domani e una sorpresa finale.

Sarà l’occasione per conoscere questa realtà di cui tanto si parla, ma poco di sa e si potrà acquistare una copia del libro il cui ricavato andrà interamente all’associazione di cui la moglie di Mimmo Pesce è presidente e opera quotidianamente con le persone autistiche. Quindi l’appuntamento è per sabato 3 dicembre alle ore 18 al Molo, lido di Vercurago, in via lido Moggio, 18.