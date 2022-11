Visite gratuite alla chiesa del Beato Serafino

Visita guidata a Chiuso: la chiesa del Beato Serafino sarà aperta al pubblico il 27 novembre alle ore 15. L'associazione Amici del Beato Serafino organizza per questa domenica una visita guidata per scoprire un piccolo gioiello lecchese: la chiesa di San Giovanni Battista o del Beato Serafino a Chiuso.

Il ritrovo per i partecipanti è direttamente in chiesa, in via Pietro da Cemmo a Lecco, quartiere di Chiuso. La visita è gratuita, con la possibilità di lasciare un'offerta libera. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo email museobeatoserafino@ gmail.com

Le origini

La chiesa di San Giovanni Battista, di origini romaniche, riconoscibili dalla struttura architettonica a una sola navata e dalla facciata a capanna, è detta anche chiesa del Beato Serafino perché qui ha officiato ed è stato sepolto il sacerdote Don Serafino Morazzone (1773-1822) beatificato nel 2011. È stata edificata nell'antica area di confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, dove era stabilito il punto di dogana lche ha dato il nome al paese: la Chiusa Visconti. I preziosi affreschi di scuola lombarda del '400, tuttora ben conservati nel presbiterio, mostrano influenze di Foppa e Mantegna.

Tra gli affreschi anche una piccola Natività con annuncio ai pastori sulla porta della sacrestia, con figure ingenue ma composte, vicine alle miniature di metà '400.