A Lecco un weekend tra artigianato e vintage con 50 espositori

Torna "Act Local, Think Global", l’evento culturale ricreativo ideato da Save The Lake ets in collaborazione con Mìsca Market. Aiutare l’ambiente divertendosi è l’obiettivo che dal 2021 accompagna le iniziative curate dall’associazione lecchese che ha a cuore la bellezza della natura, in particolare quella del nostro territorio e del lago di Como. Gli eventi di Save The Lake non si fermano però alla pulizia delle spiagge dai rifiuti abbandonati, con i clean-up che coinvolgono ogni volta un centinaio tra volontari e appassionati di canoa.

Dal dicembre scorso, infatti, si è aggiunta "Act Local, Think Global". Ora l'attesa replica: sabato 6 e domenica 7 aprile, le porte dello spazio Oto Lab di via Mazzucconi 12, a Lecco, si apriranno gratuitamente per tutti coloro che vorranno passare un weekend divertente e nuovo per il territorio.

Nello Spazio Oto Lab sarà possibile visitare il mercatino con 50 espositori

Nello Spazio Oto Lab, infatti, sarà possibile visitare il mercatino con una cinquantina di espositori di oggetti di artigianato, vintage e secondhand curato da Mìsca Market e fermarsi a mangiare e bere qualcosa ascoltando della buona musica. Non solo; durante l’evento, ci saranno workshop per tutti i gusti e per tutte le età: dal disegno creativo al laboratorio floreale con materiali di riciclo, dal ricamo alla creazione di un terrarium, dalla cucina all’upcycling, il riuso creativo, oltre a diverse attività pensate per bambini di tutte le età.

L'impegno di Save The Lake Ets e Mìsca Market

Si potrà partecipare ai laboratori in diversi orari all’interno della due giorni. Sarà possibile anche prenotare l’esperienza preferita tramite i contatti che si possono trovare sulla pagina Instagram dell’associazione. Al secondo piano dell’edificio, si potrà visitare la mostra a tema naturalistico allestita da Bernabò Gallery, prima di addentrarsi nel regno del Lario Moon. Quello di Lecco sarà infatti il primo evento in cui uniscono le loro forze Save The Lake ETS e il progetto Lario Moon/Lake Pollution dell’artista Fabrizio Chierichetti, in arte Pabryoda.

Il progetto Lario Moon/Lake Pollution dell’artista Fabrizio Chierichetti

L’artista di Oliveto Lario racconterà, attraverso le sue immagini, la storia di Emmsì che, da mostro del lago di Como, ne è diventato il difensore. L’iniziativa sarà un’occasione anche per "giocare" insieme a ripulire il lago. "È una grande soddisfazione essere riusciti a organizzare una seconda edizione di questo evento - spiegano Lorenzo Negri e Federico Riva, fondatori di Save The Lake Ets - Si tratta di un approccio diverso all’attenzione per l’ambiente e sarà un’occasione per tutti i partner, gli espositori e i professionisti che interverranno e che stanno credendo in questa iniziativa".

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lecco e vede in Silea il partner tecnico per la gestione dei rifiuti che saranno prodotti durante il weekend. L’ingresso è gratuito e segue i seguenti orari: sabato 6 aprile dalle 14 alle 22, domenica 7 aprile dalle 10 alle 20. Per tutte le informazioni e per prenotare i laboratori è possibile visitare il sito www.savethelake.it e le pagine Instagram dell’associazione e di Mìsca Market.