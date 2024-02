I 5 eventi da non perdere per rendere indimenticabile il weekend di Carnevale

Si annuncia un weekend splendido dal punto di vista meteorologico. Gli eventi nel territorio non mancheranno, anche in virtù delle iniziative per il Carnevale. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 16 febbraio 2024 a domenica 18 febbraio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CARNEVALONE PER LE VIE DI LECCO - La sfilata del Carnevalone in città, sabato 17 febbraio, partirà alle 14 da piazza Cappuccini e terminerà alla Piccola, portando con sé la bellezza e il fascino dei carri e delle maschere. Dalle 16 le premiazioni.

CARNEVALE A CALOLZIO - Non solo Lecco. Anche Calolziocorte si appresta a vivere al meglio la ricorrenza del carnevale ambrosiano. La tradizionale festa organizzata dagli oratori della Comunità pastorale si terrà domani, sabato 17 febbraio.

10 ANNI DI TURBOBALERA - A Carnevale tutto vale... anche i mostri. Dieci anni di Turbobalera al Circolo Libero Pensiero.

LECCO-COSENZA - Al Rigamonti Ceppi la prima in panchina di Riccardo Aglietti alla guida dei blucelesti. Contro il Cosenza, nonostante la concomitante sfilata del Carnevale, il Lecco non può assolutamente scherzare.

CINEMA - Film di prima visione e di qualità nel territorio. Ecco il palinsesto per tutto il weekend e fino a mercoledì 21 febbraio.

