Aperitivi, angurie, cantine: i consigli per rinfrescare un weekend estivo

Sarà un weekend fantastico dal punto di vista del meteo. Come sempre gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 23 giugno 2023 a domenica 25 giugno 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

APERIPAN A VEZIO - Venerdì 23 Giugno ore 19.30 Apericena al Castello di Vezio & Handpan spiritual music by SebKa. Anche per vegani e vegetariani.

TRIBUTO AI POOH - Tributo ai mitici Pooh. L'Amministrazione comunale di Lierna organizza un evento musicale imperdibile che si terrà nella splendida cornice del Lungolago Castiglioni. Venerdì 23 giugno dalle 21 spazio al concerto del gruppo "I Goodbye", affermata band tributo dei celebri Pooh.

SUMMERWEEN - Al Campo dei fiori di Galbiate si fa festa per l'arrivo dell'estate. Per la prima volta in Italia arriva il "Summerween": nei pomeriggi del 23, 24 e 25 giugno i visitatori della struttura immersa nel verde tra il lago di Annone e la Provinciale 51 potranno raccogliere fiori estivi in modalità "u-pick" e soprattutto freschissime angurie.

BELLANO MUSIC FESTIVAL - Evento da non perdere il 24 giugno con il Bellano Music festival, che porterà all'eliporto del comune altolariano una parata di personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

TRUCK FESTIVAL - Raduno di camion in Valsassina. Il 24 e 25 giugno si svolgerà a Barzio, organizzata da Valsassina Truck Odv e Team "Razza Bastarda", la quinta edizione del Truck Festival Valsassina.

COLICO IN CANTINA - La decima edizione di Colico in Cantina è partita alla grande con la prima serata svoltasi sabato 17 giugno che ha visto più di un migliaio di visitatori nelle caratteristiche cantine del borgo storico di Villatico. Nel weekend si replica.

MONTE ROCK FESTIVAL - Appuntamento il 24 e il 25 giugno al Parco del Curone di Montevecchia, in provincia di Lecco, con la quarta edizione di Monte Rock Festival, realizzata in collaborazione con l’agenzia di management artistico Good Guys.

