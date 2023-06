Al Campo dei fiori arriva il primo Summerween

Al Campo dei fiori di Galbiate si fa festa per l'arrivo dell'estate. Per la prima volta in Italia arriva il "Summerween": nei pomeriggi del 23, 24 e 25 giugno i visitatori della struttura immersa nel verde tra il lago di Annone e la Provinciale 51 potranno raccogliere fiori estivi in modalità "u-pick" (con possibile fioritura dei girasoli in base al clima dei prossimi giorni) e soprattutto tante angurie buonissime e gustose prodotte direttamente dal contadino, coltivate con amore e nel rispetto dell'ambiente.

I più piccoli potranno partecipare al laboratorio "Il mondo delle api" per conoscere le api e preparare una "bomba di semi" per diffondere fiori per gli insetti impollinatori. Rebecca, una giovanissima apicoltrice, racconterà con tutta la sua passione ed entusiasmo moltissimi segreti sulle sue api. Per info e prenotazioni @az.agr.gughi.

Tante proposte in programma

Spazio anche al laboratorio di "Fiori immaginari", creazione di coroncine e di fiori variopinti con la carta velina: da un foglio a un fiore. Previsti inoltre laboratori ludici, letture animate in lingua inglese con la teacher Carlotta. Per info e prenotazioni @teachercarlotta.

Non solo: a Summerween paperette colorate per mettere alla prova la bravura dei piccoli pescatori, quattro passi a piedi nudi su un percorso sensoriale e tante nuove sorprese per giocare all'aria aperta in riva al lago.

Dalle 19.30 alle 21 da non perdere il picnic con prenotazione al seguente link.

Altre novità attenderanno i partecipanti. È sufficiente seguire i canali social de Il Campo dei fiori per restare sempre aggiornati.