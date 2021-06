Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 25 a domenica 27 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

ASTEROID DAY - Gli eventi al Planetario di Lecco per l'Asteroid Day saranno due: una serata (venerdì 25 giugno) dedicata a un pubblico di ragazzi e adulti in cui si parlerà di asteroidi, rischio di impatto e delle ultime missioni spaziali a loro dedicate, e una domenica pomeriggio (27 giugno) per le famiglie e i più piccoli, nella quale ci sarà il modo di scoprire come "cucinare" insieme una cometa e vedere il modellino di un vero satellite in scala 1:2.

CORPI EVENTI - All'interno de "I luogi dell'Adda" Teatro Evento sarà ospitato il 26 giugno al Parco Belvedere di Cassano d'Adda con lo spettacolo Corpi al vento, due giovani e promettenti attrici - dirette da Roberto Anglisani - impersonano gli affascinanti miti classici, da Pasifae ad Arianna, raccontando donne fragili ma "luminose" della Grecia antica.

STREET FOOD A COLICO - Tutti sul lungolago per gustarsi un weekend all'insegna dello Street food. Da venerdì 25 a fino domenica 27 giugno Colico tornerà a ospitare "Sapori d'Europa", fortunata e attesissima rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana ed europea (con graditi ospiti sudamericani), organizzata dalla Pro loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e con il patrocinio del Comune di Colico.

APERI-STREET - Sabato 26 giugno a Casargo torna il cibo di strada con un originale aperi-street, una formula itinerante che propone un aperitivo a tappe tra le vie del paese.

FABER & TENCO - Per la rassegna "I concerti della domenica", a Lecco con l'associazione Mikrokosmos, domenica 27 giugno sarà la volta di "Luigi, Faber & Genova - Tenco, De André e una grande città mediterranea", con Ferdinando Molteni voce, chitarra ed Elena Buttiero al pianoforte. Canzoni e parole per raccontare la storia della breve amicizia tra due leggendari artisti italiani.

