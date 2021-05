I 5 punti panoramici sul lago da non perdere lungo il Sentiero del Viandante

Camminare godendo di un panorama da sogno: ecco i luoghi in cui fare tappa nel nostro territorio

Il Sentiero del Viandante rappresenta una delle principali attrazioni del nostro territorio, con un'infinità di ricchezze naturalistiche, storiche e architettoniche. Un patrimonio che si sta sempre più trasformando in valore turistico per i tanti escursionisti e gli amanti del trekking che scelgono di percorrerlo. La vista sul lago è quasi sempre da sogno fra Lecco e Piantedo; abbiamo scelto però (facendoci consigliare anche da chi lo conosce a menadito) cinque punti panoramici da proporre ai nostri lettori. Non si tratta di una classifica, ma di semplici "appunti di viaggio".

Lecco - Pradello

(foto Alberto Bottani/LeccoToday)

Nel nuovo tratto di Viandante tracciato da Maresi e recentemente inaugurato, poco dopo la trattoria "I Bodega", ci si trova in un punto panoramico in cui è possibile ammirare sia Lecco sia il Monte Barro, oltre alla suggestiva penisola su cui si estende Abbadia. Il momento migliore è l'alba, con il primo sole del giorno a illuminare il piccolo comune lariano.

Lierna - Croce di Brentalone

(foto pieroweb.com)

Da Lierna, lungo l'Itinerario 71, si sale verso il bosco seguendo il Fosso di Brentalone. Con un cammino di un'ora si arriva in un punto particolarmente suggestivo sul lago, alla Croce di Brentalone.

Varenna/Perledo - Vezio

(foto montagnevissuta.it)

Nella terza tappa del Viandante, da Lierna a Varenna, lungo la Variante alta, in località Ortanella (954 metri), si segue una strada sterrata che aggira il Monte Fopp. Presso un tavolo con panche si imbocca una stradina più stretta che scende nel bosco, regalando alcuni scorci da favola sopra Vezio e l'omonimo Castello.

Bellano - Santuario di Lezzeno

(foto vistalago.eu)

Passato il ponticello sopra l'Orrido di Bellano (altra meraviglia da visitare) si supera la chiesa di San Bernardino e si può salire verso il santuario di Lezzeno, che offre un bel terrazzo panoramico.

Colico - Piona

(foto montagnelagodicomo.it)

Sempre lungo quella che possiamo considerare ora la quinta tappa del Sentiero del Viandante, da Dervio a Colico, troviamo un altro punto con vista panoramica a Piona: a quota 213 metri, uno sguardo d'impatto sull'omonima penisola, ai piedi del maestoso Monte Legnone con i suoi 2.609 metri.