I 5 eventi da non perdere per trasformare il tuo weekend

Sarà un weekend splendido, con qualche nuvola magari, ma con il sole a riscaldare giornate invernali. Gli eventi di cui godere non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 26 gennaio 2024 a domenica 28 gennaio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - Ultimi "giri" sulla pista di pattinaggio in piazza Garibaldi a Lecco. Ci si potrà divertire fino al 28 gennaio.

GIORNATA DELLA MEMORIA - Per onorare il Giorno della Memoria (27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz), istituito con legge 211 del 20 luglio 2000 nel ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, la Provincia di Lecco e gli enti del territorio organizzano diverse iniziative. Ecco il calendario.

FIACCOLATA SUL MONTE LINZONE - Torna la spettacolare fiaccolata sul Monte Linzone. Dopo il successo dello scorso anno con circa 100 partecipanti, l'iniziativa verrà proposta sabato 27 gennaio su iniziativa di Oliviero Bravi del ristorante La Cantinetta di Valcava.

ATTRAZIONI DA VISITARE - Sono i luoghi più amati del Lecchese. Non necessariamente dai lecchesi, o non solo. Ecco cinque attrazioni da visitare durante il weekend.

CINEMA - Sale lecchesi affollate tra prime visioni e proiezioni dedicate alla Giornata della memoria di sabato 27 gennaio.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.