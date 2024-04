5 cose da fare in un weekend 'anticipo' dell'estate

Un weekend che sarà un degno anticipo d'estate merita di essere affrontato col piglio giusto. Non mancheranno nel territorio eventi e possibilità di svolgere attività di ogni genere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 12 aprile 2024 a domenica 14 aprile 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I 5 consigli

RUOTA PANORAMICA A COLICO - Dal 22 marzo al 19 maggio torna a Colico la splendida ruota panoramica, adatta a grandi e piccini, dalla cui cima il Lago di Como risulta ancora più bello.

PAROLE SOSPESE - Un momento all'esterno di Palazzo Belgiojoso per giocare con le parole, e uno all'interno della cupola per emozionarsi con letture ed esercizi di scrittura.

MASCHERE: LABORATORIO PER BAMBINI - Sabato 13 e domenica 14 aprile Claudia Saracchi e Rossana Maggi tengono tre laboratori artistici differenziati per fasce d’età per imparare la costruzione di maschere.

CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ - Domenica 14 aprile appuntamento da non perdere a Colico con la camminata della solidarietà. Sarà una prova di 5 chilometri non competitiva adatta a tutti e in uno scenario incantevole lungo il lago.

CINEMA PER TUTTI - Questa settimana nelle sale cinematografiche lecchesi è il nuovo film di Antonio Albanese Un mondo a parte a farla ancora da padrone. Ecco dove guardarlo.

Qui gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.