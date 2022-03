Siete pronti per tornare bambini? L'appuntamento è per domenica 20 marzo alla sede scout di Germanedo, in via Risorgimento 62, con "Yoga for fun", una pratica aperta a tutti, rivolta al pubblico adulto.

"Per questo mese, in vista anche della primavera, abbiamo pensato di proporvi una pratica dove ritrovare un momento di spensieratezza e riconnetterci con noi stessi in modo diverso" spiegano le organizzatrici Anna e Cecilia di Odaka Yoga Lecco.

Per informazioni ed iscrizioni: odakayogalecco@gmail.com, orari 10.30-12.30.