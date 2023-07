Nuovo appuntamento da non perdere per chi vuole sperimentare qualcosa di originale e dedicare un po' di tempo a se stessi. Martedì 18 luglio alle ore 20, nello spazio verde di Pradello, Cecilia Corti di Odaka Yoga Lecco e Stefano Bolotta di Creatività scrittoriale daranno vita a "Scrittura Zen", un evento nel quale si alterneranno momenti di pratica yoga ed esercizi di scrittura espressiva.

Cosa è richiesto

abbigliamento comodo

tappetino o un telo

matita o penna

fogli o un quadernino (quello che preferisci)

Informazione di servizio: il parcheggio di Pradello è a pagamento tutti i giorni dalle 8 alle 20.



Gli incontri sono aperti a tutti e sono a offerta libera.

È sufficiente, ma importante comunicare la propria presenza compilando questo modulo (https://forms.gle/ RhwtBaCtxXj5ayFS8) in cui si trovano anche le altre proposte di "Odaka yoga al lago" per il mese di luglio così da poter essere avvisati tempestivamente anche con poco preavviso in caso di maltempo o per qualsiasi emergenza. Gli organizzatori chiedono di lasciare un indirizzo mail al quale poter inviare comunicazioni anche all'ultimo momento.