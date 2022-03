“I progetti del cuore” a Lecco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La collaborazione tra “Progetti del cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita. Attraverso la partnership con il comune di Lecco, della quale beneficerà tutto il circondario (Pescate, Garlate, Malgrate e Galbiate), “I Progetti del Cuore” arrivano anche nella città lombarda dove verrà consegnato in comodato d’uso gratuito un nuovo Fiat Doblò con il quale l’Associazione Volontaria Croce di San Nicolò presta il proprio aiuto per il trasporto di persone con disabilità. Una mano tesa volta ad aiutare chi ha bisogno, sia esso anziano o giovane, nel supporto di pratiche quotidiane come le visite mediche, il trasporto in centri di cura o negli hub vaccinali. Attraverso i suoi volontari, l’Associazione si occupa dei diversamente abili assistendoli in un accompagnamento socio- sanitario che riguarda anche bambini e ragazzi, anziani, per visite mediche, fisioterapie e dialisi. Per questi ultimi contano quasi 5.000 spostamenti all’anno. Senza dimenticare la gestione dei Servizi Sociali del territorio, la gestione delle case di riposo e l’erogazione dei servizi di assistenza ai cittadini, oltre all’emergenza, urgenza, ai trasferimenti, alle visite e dimissioni, assistenza a manifestazioni e assistenza alla popolazione generica. L’Associazione Volontari Croce di San Nicolò Odv dal 1988 si occupa di fornire assistenza a chi ne ha bisogno.

Si regge sul lavoro di 70 volontari, 35 quelli operativi, che concedono assistenza e soccorso attraverso attività di trasporto sociale e vicinanza a persone bisognose. Nell’ultimo anno sono stati più di 13.000 i servizi con automezzi offerti. Il mezzo verrà consegnato in comodato d’uso gratuito grazie al lavoro de “I Progetti del Cuore” va ad aggiungersi alle undici ambulanze in dotazione all’Associazione. “Abbiamo improntato il nostro lavoro di anni nel silenzio - spiega il responsabile generale dell’Associazione di Volontariato Croce San Nicolò -. Quest’anno abbiamo messo insieme più di 13.000 servizi, oltre a 4.000 servizi d’urgenza e siamo una realtà importante per la gente di Lecco e dintorni. Da un po’ di tempo a questa parte, è sempre più frequente la richiesta di una figura qualificata per il ruolo di volontario: serve un corso di 40 ore, che diventa poi più lungo, serve un esame specifico. Ma i tempi sono cambiati: il pensionato di oggi non è il cinquantenne di ieri capace quanto meno di accostarsi alla professione con un approccio più emotivo. Questo è un lavoro poco scientifico che richiede però molta manovalanza e cuore. Il volontario ci mette l’anima, il professionista - che è un po’ quello che si tende a richiedere - lo fa perché è il suo lavoro e rischia di allontanarsi dal punto di vista emotivo. Invogliare e preparare ragazzi di vent’anni in questo percorso è diverso oggi. Noi da anni trasportiamo infermi e malati, anziani con disabilità, pazienti con traumi: la nostra attività è quella di fornire un’assistenza. Da oggi possiamo essere più efficienti e agili grazie all’impegno de “I Progetti del Cuore”. Negli ultimi anni i pazienti sono molto anziani, attraverso un mezzo del genere possiamo essere più performanti e più vicini ai loro bisogni. Nell’epoca Covid abbiamo offerto molti servizi, eravamo senza i trasferimenti, senza le visite specialistiche -ambulatoriali che la gente ha interrotto per ovvi motivi, ma abbiamo offerto dei servizi di urgenza con le nostre macchine. Il nostro è un trasporto socio assistenziale che copre Lecco e i comuni limitrofi.

La conferenza stampa si è tenuta a Lecco, presso la sede principale dell’Associazione di Volontariato Croce di San Nicolò, in corso Carlo Alberto. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial de “I progetti del cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti del Cuore Società Benefit srl” si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.