Pioggia e neve, scattano nuove allerte sul Lecchese

Scattano di nuovo le allerte per maltempo sul Lecchese. Dopo il fenomeno della 'grandinata' invernale di sabato è ora il turno della neve: dalle 00.00 di oggi, 26 febbraio, è infatti in vigore un bollettino di colore arancione (criticità moderata) sulle Prealpi lecchesi, che durerà 24 ore.

Diramata dalla sala regionale di protezione civile anche un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico dalla scorsa mezzanotte fino a prossimo aggiornamento.

La sintesi meteo

Per la giornata di lunedì 26/02 si prevedono nevicate inizialmente a circa 400 metri sul Nordovest, a 500-600 metri altrove. Dalla tarda mattinata il limite delle nevicate sarà in progressivo aumento fino a 800 metri sul Nordovest, 1000-1200 metri altrove, in serata oltre 1.000-1.200 metri ovunque. Nello specifico saranno possibili i seguenti accumuli di neve: tra 600 e 1.200 metri su Alpi e Prealpi diffusi di 10-20 cm nelle 24 ore (in particolare oltre gli 800 metri), con massimi isolati, oltre i 1.000 metri, di 25-30 cm sul Nordovest e Prealpi Centrali, in particolare su Valchiavenna, Prealpi comasche-lecchesi e Prealpi Bergamasche; tra 400 e 600 metri, sul Nordovest, diffusi di 1-5 cm nelle 24 ore, isolati fino a 10-15 cm nelle 24 ore (sparsi di 1-5 cm altrove); in Appennino accumuli di 5-15 cm nelle 24 ore oltre i 1000 metri.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 37 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.722 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia. (in collaborazione con 3B Meteo)