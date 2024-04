È l'8 aprile, ma sembra estate: temperature anomale per il periodo

Come annunciato già nei giorni scorsi, la giornata di lunedì è stata per distacco la più calda dell'anno fino a oggi. Con la differenza che, più che l'8 aprile, le temperature registrate sarebbero compatibili con le medie di giugno inoltrato.

Secondo i dati raccolti dalle centraline del Centro meteo lombardo, oggi il dato più alto è stato registrato a Taceno con 26.5° C. Quasi tutta la Brianza ha fatto segnare massime intorno ai 25° C, così come Lecco e il Basso lago. Non si tratta di dati record in assoluto (ad esempio l'8 aprile 2011 a Lecco si superarono i 29° C) ma decisamente anomali per il periodo.

Le previsioni vogliono per domani un cambiamento in negativo delle condizioni meteo: arriverà la pioggia e la colonnina di mercurio scenderà.

I 'picchi' dell'8 aprile per comune

(fonte Centro meteo lombardo)

Abbadia Lariana 24.7

Barzago 25.1

Bevera di Sirtori 24.5

Bonzeno di Bellano 24.6

Cernusco Lombardone 26.2

Cortenuova di Monticello 24.8

Galbiate 24.9

Garlate 26.3

Lecco Centro 25.8

Lecco Germanedo 25.4

Lecco 25.3

Mandello 25.1

Oggiono 24.9

Olginate 25.3

Oliveto Lario 24.3

Osnago 25.2

Perledo loc. Cantone 24.4

Rovagnate fraz. Albareda 24.7

Santa Maria Hoè loc. Sancina 25.2

Taceno 26.5° C

Valmadrera 25.6