Meteo. Weekend instabile, correnti umide portano pioggia e temporali

Il promontorio anticiclonico che ha caratterizzato i giorni scorsi in fase di esaurimento venerdì: da sabato precipitazioni alternate a schiarite. Temperature in linea con i valori estivi

Addio al bel tempo che ha caratterizzato la settimana appena conclusa. Il promontorio anticiclonico che aveva favorito un cielo sereno sul nostro territorio si sta indebolendo, permettendo l'ingresso di correnti più instabili che caratterizzeranno i prossimi giorni. Previste precipitazioni, a tratti anche di carattere temporalesco, alternate a schiarite. Le temperature resteranno su valori tipici dell'estate.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.332 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.195 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.