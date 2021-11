Previsioni: sul Lecchese si prospetta una settimana all'insegna della stabilità

La settimana, dal punto di vista meteorologico, inizia nel migliore dei modi. Si attendono infatti sul Lecchese nuove giornate all'insegna della stabilità, con bel tempo alternato al passaggio di nuvolosità irregolare. Una condizione che si protrarrà almeno sino al prossimo weekend. Sul fronte delle temperature i valori diurni si manterranno su 15-16° C, sopra le medie del periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.375 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.064 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)