Meteo. Netto miglioramento, sarà un weekend all'insegna di sole e caldo

Sarà un weekend di sole e caldo sul Lecchese. Dopo i violenti temporali delle scorse ore, già da venerdì è atteso un netto miglioramento. Le temperature sono in risalita da sabato, con allerta afa a partire dalla giornata di domenica.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.807 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 4.023 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.