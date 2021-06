Le 10 spiagge del lago più belle in provincia di Lecco

Le migliori località in provincia in cui godersi una giornata fra tuffi rigeneranti, tintarella e altre attrazioni

L'estate è alle porte e con le prime vere ondate di caldo le spiagge della provincia di Lecco si affollano di turisti e bagnanti, pronti a godersi la bellezza del panorama, un bagno rigenerante e un posto ideale per la tintarella. I punti in cui avere tutto questo non mancano nel territorio, ma abbiamo voluto individuare alcune fra le spiagge migliori e consigliarle ai nostri lettori.

Ne abbiamo scelte 10 tra le più "popolari". Non prendetela come una classifica vera e propria (impossibile dire quale sia la migliore), ma come alcuni suggerimenti per organizzare una giornata al lago. Il consiglio più importante resta sempre quello di essere prudenti: il lago non è il mare e le sue insidie numerose. Vivetelo in sicurezza rispettando l'ambiente che vi accoglie.

1. Riva Bianca di Lierna

Quandi dici "Lierna" non puoi non pensare alla Riva Bianca. Le acque sono cristalline e nelle belle giornate di sole riflettono il verde della vegetazione prospiciente. La baia offre una vista più "intima" rispetto ad Abbadia, raccolta ai piedi delle montagne. I sassi bianchi sono il caratteristico biglietto da visita, come cigni e anatre che sono soliti frequentare la spiaggia insieme ai visitatori. Non mancano bar e ristoranti nelle vicinanze. Fra le attrazioni, a distanza di pochi metri, il castello di Lierna. La località è facilmente raggiungibile deviando dalla Provinciale 72, poco dopo il centro del paese.

2. Riva di Gittana

Una spiaggia di piccole dimensioni, alla fine del borgo di Varenna, che costituisce anche un piccolo "scrigno" di bellezza per la posizione, con vista su Bellagio e il centro lago. Riva di Gittana è baciata dal sole tutto il giorno. Di sabbia e pietre, più tranquilla rispetto ad altre località del lago, offre la possibilità di visitare nelle vicinanze Varenna, con la sua passeggiata e le sue antiche dimore, o il Castello di Vezio a pochi minuti. Presente un chiosco.

3. Onno a Oliveto Lario

Una spiaggia stretta e lunga sulla sponda occidentale del ramo lecchese, naturalmente molto bella, che offre una gradevole vista attorno al lago. D'estate il sole batte sin dalle prime ore del mattino e cala nel primo pomeriggio. Negli ultimi anni la località, così come il vicino Moregallo, è stata letteralmente presa d'assalto dal turismo "mordi e fuggi" della domenica. Il risultato è una certa difficoltà nel reperire parcheggio, anche considerato il poco spazio a monte della strada Provinciale 583 Lariana. Ma sotto il profilo balneare è senza dubbio tra le più accoglienti, formata da sassolini e con un fondale non profondo come in altri punti.

4. Pradello

Fra Abbadia e Lierna, uscendo dagli svincoli della SS36 e della SP72, una delle spiagge preferite dai cittadini di Lecco. Costituita da sassi, vi si può accedere dalla scalinata oppure dal parcheggio adiacente. L'accesso all'area verde è contingentato e a pagamento. La presenza del tratto di pista ciclopedonale fino a Lecco la rende comunque raggiungibile anche a piedi o in bici.

5. Poncia di Abbadia

Una delle località più gettonate degli ultimi anni, in particolare durante le domeniche e nei giorni di festa, è la spiaggia prospiciente il Parco Ulisse Guzzi ad Abbadia Lariana, in località Poncia. Per estensione una delle più grandi del territorio, in particolare nei periodi in cui il lago è piuttosto basso, la spiaggia è pubblica e accoglie migliaia di bagnanti da fuori paese. Abbadia offre anche altre spiagge che dall'estate scorsa sono state riorganizzate con lettini e distanziamento: al Parco Chiesa Rotta, al Parco Ulisse Guzzi e a Pradello.

6. Piona a Colico

Un ampio prato e una baia, quella di Piona, che offre una splendida vista sull'Altolago, ai piedi del monte Legnone. Raggiungibile anche in bicicletta, è un luogo particolarmente gettonato dalle coppie e dagli innamorati poiché molto romantico, in particolare nelle ore del tramonto. Se si ha tempo libero si può approfittare della presenza dell'omonima abbazia cistercense per una veloce visita.

7. Lido di Bellano

Se si è in cerca di una spiaggia gestita e regolamentata, il Lido di Bellano rappresenta il top sul lago. Accanto alla porzione di spiaggia pubblica, molto affollata, c'è uno stabilimento balneare che offre servizi quali lettini e ombrelloni, così come piscina, bar e ristoranti. Bellano attira turisti anche per via della prossimità dell'Orrido, spettacolo con le sue gole naturali che meritano una visita prima di un tuffo rigenerante nel lago.

8. Lido di Colico

Un ampio prato a ridosso del lago, con possibilità di noleggiare lettini. La più grande attrazione è la possibilità di praticare sport acquatici di grande richiamo, con la presenza di una scuola di wind e kitesurf e un bar che dà sul prato. La zona è spesso molto ventilata. Parcheggi a pagamento.

9. Lido di Mandello

Fra le spiagge più attezzate del territorio lacustre, dotata di lettini e ombrelloni. Nel weekend residenti, bambini fino a 10 anni e over 65 entrano gratuitamente, mentre il ticket di ingresso è di 3,50 euro comprensivo di gel igienizzante. In settimana, invece, l'ingresso è gratis per tutti. Possono accedere anche i cani con museruola. Bar e ristorante di ottima fattura per un break dalla spiaggia. Proprio fuori dal Lido si può godere di un percorso pedonale che si snoda dai Giardini (recentemente transennati per motivi di sicurezza) fino alla Lega Navale italiana, costeggiando il lago.

10. Dervio

Negli ultimi anni molto popolare anche la spiaggia di Dervio, ampia e accogliente, con un mix di erba e sabbia. Raggiungibile da via Don Penati proseguendo sul lungolago. Nelle vicinanze non mancano bar e camping.