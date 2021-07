Meteo sul Lecchese: temporali in esaurimento, nel weekend sole e afa

Lo scenario meteorologico in Lombardia è ancora caratterizzato da una circolazione depressionaria che darà luogo a clima variabile, con possibili temporali dalla serata di venerdì anche sui settori orientali. Le temperature sono più basse delle medie stagionali, ma sono destinate a salire con forza nel weekend, quando tornerà l'alta pressione.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.967 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco dopodomani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.189 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.