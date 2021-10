Previsioni. Una settimana di tempo magnifico sul Lecchese

Un inizio settimana splendido aspetta i lecchesi. Da lunedì a giovedì compreso il meteo promette infatti giornate serene e senza nuvole, con temperature ancora gradevoli che durante le ore più calde arriveranno a 17-18° C. Al momento un cambiamento è atteso solo con l'approssimarsi del weekend.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2.566 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.304 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)