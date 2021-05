Meteo: l'alta pressione regala splendide giornate di primavera sul Lecchese

La primavera ha impiegato un po' per arrivare, ma ora l'alta pressione atmosferica garantisce su Lecco splendide giornate di sole con condizioni piuttosto calde nelle ore diurne. Oggi, mercoledì, clima simile a quello di martedì, mentre giovedì è previsto qualche annuvolamento con scarse possibilità di precipitazioni. Fino al weekend sereno, temperature massime intorno ai 23-24° C.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 1.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.784 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.066 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.