L'anticiclone molla la presa, al via una settimana caratterizzata dai temporali

Arriva il gran caldo anche sul Lecchese. Sarà una settimana all'insegna del sole ma pure dell'afa, con temperature percepite piuttosto alte, ben al di sopra dei 30° C. Infilitrazioni umide proveniente dall'Atlantico disturbano infatti l'anticiclone, rendendo possibili temporali sparsi anche nel nostro territorio; i fenomeni si intensificheranno da mercoledì.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 8 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3.722 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 47 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.785 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.