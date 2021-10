Previsioni del tempo: fine settimana all'insegna del maltempo sul Lecchese

L'alta pressione che nel corso della settimana ha garantito tempo stabile è destinata a dissolversi nelle prossime ore. Venerdì 29 ottobre sarà ancora una giornata gradevole, con sole e temperature sopra la media, ma dalla serata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità. Nel weekend, a partire da sabato, torna la pioggia.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.272 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.616 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)