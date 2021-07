Meteo: stabilità ancora per poche ore, tornano i temporali

Il bel tempo che ha garantito una splendida giornata di sole giovedì cambierà nel corso della giornata di venerdì. Infiltrazioni più umide minano nuovamente la stabilità garantita dall'anticiclone, portando temporali sul nostro territorio già dalla serata. Il weekend sarà disturbato da rovesci anche abbondanti, in particolare domenica, temperature in lieve calo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 34 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.995 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 62 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.354 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.