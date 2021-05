Meteo. Nuvole, schiarite e temporali anche nel fine settimana

Non sarà un weekend di bel tempo. Permane sul Lecchese una condizione di instabilità che porterà nubi sparse alternate a schiarite e fenomeno temporaleschi nel corso delle ore pomeridiane. I rovesci si annunciano più intensi nella giornata di domenica. Temperature massime in risalita, minime in calo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.133 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 9.2 mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.368 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.