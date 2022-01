L'anticiclone regna su gennaio: altro fine settimana di bel tempo

Il sole la fa da padrone sul Lecchese: anche il prossimo weekend sarà all'insegna del bel tempo. Persiste l'anticiclone sul Nord Italia, regalando giornate più simili a un inizio di primavera che al pieno inverno. Dopo il freddo dei giorni scorsi le temperature sono destinate a rialzarsi su livelli anomali, sfiorando addirittura massime di 15° C all'inizio della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.905 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.400 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)