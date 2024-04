Il vento forte stoppa l'anticipo di estate e riporta la primavera

Così come il weekend appena trascorso, anche l'inizio settimana sarà caratterizzato da sole e caldo. Soltanto piccole velature a sporcare il cielo. Questo, almeno, nella giornata di lunedì, poi arriverà il vento forte e le temperature massime caleranno di qualche grado, tornando più in linea con la stagione primaverile in corso rispetto a una estate in anticipo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 13° C, lo zero termico si attesterà a 2.459 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.661 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

(in collaborazione con 3B Meteo)