Dopo la tempesta arriva il sereno: weekend di sole sul Lecchese

Dopo la tempesta delle scorse ore, arriva il sereno? Venerdì assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore (l'allerta arancione per temporali forti scadrà a mezzanotte). Temperature in calo rispetto ai giorni passati, per un clima più fresco e asciutto.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.568 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.933 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)