Sole splendente per l'intero weekend, ma con l'incognita del vento

Una perturbazione nord-atlantica fa il suo ingresso sull'Italia lasciando tuttavia la Lombardia ai margini. Il clima sarà in prevalenza soleggiato, ma con l'allerta vento attiva, per la quale si aspettano forti raffiche già dalla giornata di venerdì e almeno fino a sabato mattina. Le temperature sono in lieve diminuzione.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 1358m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 1075m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)