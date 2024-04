Vento forte e pioggia battente: Pasquetta nel segno delle allerte

Purtroppo la Pasquetta non sarà un gran giorno. Dopo i danni registrati nella giornata di Pasqua, le condizioni meteorologiche continuano a essere avverse.

Sono numerose le allerte in vigore nel nostro territorio: sul fronte del rischio idrogeologico è stato diramato un bollettino di colore arancione (rischio moderato) fino a prossimo aggiornamento, mentre dalle 00.00 di lunedì è attiva un'allerta gialla per vento forte fino alla prossima mezzanotte, in parallelo a una analoga per temporali forti. È inoltre presente un'allerta gialla per rischio valanghe.

La sintesi meteorologica

Nelle prime ore di oggi, 01/04, permarranno precipitazioni diffuse e intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, in particolare sui settori occidentali. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da Ovest verso Est. Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 km/h e venti medi orari tra 30 e 40 km/h in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e Nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.932 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.763 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.