Ecco l'anticiclone africano: in arrivo il gran caldo anche sul Lecchese

Sarà una settimana all'insegna del caldo, ma anche di una forte instabilità. Per un po' diremo arrivederci al clima godibile e stabile che ha caratterizzato l'ultima settimana, tornando a patire le alte temperature, e la conseguente afa, per via di un passaggio dell'anticiclone africano sul nostro Paese. Previste inoltre possibili precipitazioni a carattere di rovescio.

Da lunedì 27 luglio anche sul Lecchese cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento nelle ore pomeridiane. Uno schema che dovrebbe ripetersi durante l'intera settimana, con possibili temporali in prossimità dei rilievi prealpini dovuti al clima caldo e afoso.

Le temperature massime saranno costantemente fra i 30° e i 35° C. Al momento un cambiamento, con il passaggio dall'anticiclone subtropicale a quello classico per l'Europa mediterranea, è previsto soltanto per il prossimo weekend.