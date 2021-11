Previsioni: stabilità in esaurimento, il weekend riporta la pioggia sul Lecchese

La stabilità di questi giorni è in esaurimento: nel weekend alle porte torna la pioggia, che renderà perturbata soprattutto la domenica, e le temperature si faranno più fredde. L'ultima giornata di bel tempo, seppure con qualche velatura, sarà proprio quella di oggi, venerdì.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.352 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 24 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.866 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)