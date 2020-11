Dopo la chiusura per casi di Covid riapre l'ufficio Anagrafe di Calolzio

L'immagine sopra, scattata nei giorni scorsi, è abbastanza eloquente: tutte le persiane del municipio di Calolzio sono aperte, eccetto quelle a sinistra al primo piano. Lì si trova l'Ufficio Anagrafe, chiuso provvisoriamente dal 16 novembre a seguito del riscontrarsi di alcuni casi di Covid-19. Immediatamente erano scattati i protocolli di sicurezza e prevenzione, e ora la situazione è tornata sotto controllo, nel rispetto delle normative sanitarie. Il Comune ha quindi annunciato che a partire da mercoledì 25 novembre l’ufficio Anagrafe riprenderà il ricevimento del pubblico, con la consueta modalità su appuntamento.

I cittadini che sono stati interessati dalla cancellazione dell’appuntamento, possono fissarlo nuovamente attraverso il sistema tupassi.it o contattando il numero 0341 639225 (dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle 12). Nel caso in cui, invece, l’appuntamento già fissato non fosse più necessario, è importante disdirlo (contattando gli uffici o, in autonomia, sul portale tupassi.it). Il personale resta sempre raggiungibile anche tramite la mail demografici@comune. calolziocorte.lc.it.

