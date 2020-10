Fabrizio Vatteroni è il nuovo presidente dei Volontari del Soccorso di Calolzio

Fabrizio Vatteroni è il nuovo presidente dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Dopo l'assemblea di due settimane fa nella quale gli iscritti dell'associazione hanno votato i componenti del direttivo, ora il Consiglio degli eletti ha individuato le cariche interne al sodalizio.

Il neo presidente Vatteroni (nella foto) avrà come vice Paola Rosa, la carica di tesoriere è stata invece affidata ad Angelo Sala, mentre quella di segretaria a Patrizia Stefanoni. A loro sono andati i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte dei colleghi. Il presidente uscente Roberto Carsana, come da lui stesso annunciato, aveva deciso per motivi personali di non ricandidarsi, pur confermando il proprio impegno attivo all'interno dei Volontari.

Questi i componenti del "Cda" dell'associazione che resteranno in carica nei prossimi tre anni: Angelo Sala, Antonio Rocchi, Paola Maria Rosa, Giovanni Battista Perego, Maria (Gianna) Rocchi, Fabrizio Vatteroni, Patrizia Stefanoni, Francesco Gallone, Amedeo Fumagalli, Mauro Valsecchi e Giorgio Corti. Questi invece i prescelti per l'organo di controllo: Roberta Galli, Cesare Valsecchi ed Enrico Bianchi.

Per il Soccorso calolziese è poi confermata una buona notizia: dopo l'accorato appello lanciato due settimane fa proprio da Carsana e dal dottor Cristiano Bonacina rivolgendosi agli organi di informazione locali, è stato trovato un nuovo direttore sanitario per l'associazione. Ha dato infatti la propria disponibilità per l'incarico il dottor Giuseppe Marincola. Lo ha confermato il presidente uscente Carsana.

Ricordiamo che i Volontari - circa 300 - svolgono un servizio molto prezioso a favore della cittadinanza della Valle San Martino e dell'Olginatese, garantendo sia gli interventi di emergenza per il 118, sia numerosi servizi per l'assistenza e il trasporto di persone malate o anziane nei luoghi di cura.