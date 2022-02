Pioggia di euro per acque più pulite e balneabili

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente Fabio Pio Mastroberardino esprimono grande soddisfazione per il finanziamento di quasi 7 milioni di euro di Regione Lombardia a favore del territorio lecchese per il risanamento delle acque lacustri.

"Un plauso a Regione Lombardia e all’assessore Cattaneo per questo importante finanziamento, che permetterà di migliorare la qualità delle acque e delle sponde dei laghi del nostro territorio, al fine di conservarne la biodiversità e aumentarne la funzionalità ecologica - commentano Hofmann e Mastroberardino - Verranno infatti finanziati interventi che favoriranno la riduzione del carico puntuale in ingresso a lago, con effetti positivi sulla balneazione e sulla fruibilità delle sponde lacuali. La Provincia di Lecco ha supportato i Comuni con una lettera di sostegno e ha svolto un ruolo importante di coordinamento e di sollecitazione nei confronti dell’Ufficio d’Ambito e di Lario reti Holding, soggetti titolati a presentare le richieste di finanziamento in quanto enti competenti sulla rete fognaria".

Tutti i progetti e i fondi

I progetti saranno localizzati nelle immediate vicinanze del lago di riferimento per ottenere un beneficio immediato della qualità delle acque e riguardano in particolare interventi di sistemazione e miglioramento dell'assetto fognario, contenimento dell'impatto degli scarichi delle acque reflue urbane, gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano. Questi gli interventi finanziati sul territorio provinciale lecchese: