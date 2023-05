Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Vivere a 37 anni un'esperienza di un intervento importante e complicato al cuore lascia il segno dentro di te e in tutte le persone che ti amano e ti stanno vicino ed è grazie alle competenze professionali del Dr Triggiani e della sua equipe di Cardiochirurgia e di tutti i Medici e il personale della Rianimazione, Terapia Intensiva e del Reparto di Riabilitazione dell'Ospedale Manzoni di Lecco che oggi posso raccontarlo e continuare la mia vita che ormai temevo fortemente compromessa.

Ringrazio tutti per la professionalità e competenza che uniti alla capacità di vicinanza empatica al paziente e di attenzione al suo stato emotivo oltre che fisico mi hanno permesso di uscire da un'esperienza per me traumatica con uno sguardo sereno rivolto al mio futuro.

Grazie a tutti voi!

Francesco Valtolina