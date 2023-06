Lago di Como, 5 splendide spiagge da riscoprire sul ramo lecchese

Entra nel vivo l'estate e le spiagge del ramo lecchese del Lago di Como tornano ad affollarsi per un tuffo rinfrescante o qualche ora di relax al sole. Vi proponiamo una piccola guida per riscoprire alcuni scorci suggestivi oltre alle spiagge più frequentate, ampie e attrezzate come Mandello Lido, Colico, Bellano e Dervio con le sue acqua e ninja park. Ecco le 5 spiagge da riscoprire in luoghi molto suggestivi anche dal punto di vista naturalistico e panoramico.

Riva di Gittana a Perledo

Per chi scende da Bellano diretto a Varenna suggeriamo una sosta in una vera e propria perla affacciata sul lago. Stiamo parlando della Riva di Gittana a Perledo. Acqua azzurra, un bar attrezzato, una spiaggia curata. E un imperdibile panorama che spazia da Bellagio fino alle montagne dell'Alto Lago e della Svizzera. L'ideale per un brindisi romantico con la propia amata (o amato), ma anche per vivere qualche ora di tranquillità a contatto con la natura. Unico (comprensibile) neo, i pochi posteggi a disposizione, 4/5 stalli di sosta lungo una breve salita che costeggia la carreggiata e l'ingresso alla spiaggia.

Olcio a Mandello

È forse una delle meno note, ma allo stesso tempo una delle più belle grazie alle ampie panchine in legno che la fanno sembrare una sauna a cielo aperto. La spiaggia di Olcio, frazione di Mandello, offre la possibilità di sdraiarsi al sole lungo una riva attrezzata sotto la strada provinciale, tra la gelateria e il ristorante. L'area è stata rimessa a nuovo da un paio d'anni, con un accesso pedonale e una riva dotata di comodi spazi per rilassarsi al sole, oppure dai quali entrare in acqua e fare qualche bracciata rigenerante. Per gli appassionati di camminate, risalendo dal sottopasso pedonale si può raggiungere in pochi minuti il cosiddetto "anello di Olcio" con sentieri che salgono fino ai boschi di Lierna da un lato e verso la caratteristica chiesa di Santa Maria dall'altro, intrecciandosi con alcune tratte del celebre sentiero del viandante.

Abbadia e la sua Poncia

Per nuotare o fare un'uscita in barca, forse Abbadia Lariana offre una delle spiagge più comode e ampie del ramo lecchese del lago, comunque la più vicina alla città capoluogo. Stiamo parlando della riva prospiciente il Parco Ulisse Guzzi, in località Poncia. Diversamente dalle altre 4 citate, questa è senza dubbio la spiaggia più conosciuta e frequentate, soprattutto da turisti provenienti da fuori provincia che vogliono rinfrescarsi dal caldo estivo. Abbadia può contare anche su altri scorci a lago molto belli, tra i quali Pradello.

Onno a Oliveto Lario

Ci spostiamo ora sulla sponda opposta, quella occidentale del ramo lecchese, che collega Malgrate a Bellagio. Lungo la strada, a Onno, si può trovare una spiaggia stretta e lunga, naturalmente molto bella, che offre una gradevole vista attorno al lago. D'estate il sole batte fin dalle prime ore del mattino e cala nel primo pomeriggio. Negli ultimi anni la località è stata letteralmente presa d'assalto dal turismo "mordi e fuggi" della domenica. Il risultato è una certa difficoltà nel reperire parcheggio, anche considerato il poco spazio a monte della strada Provinciale 583 Lariana. Ma sotto il profilo balneare è senza dubbio tra le più accoglienti, formata da sassolini e con un fondale non profondo come in altri punti.

Punta di Grumo a Lierna

Quando si pensa a Lierna viene subito in mente Riva Bianca, senza dubbio una delle spiagge più belle dell'intero Lago di Como con la sua vista su Bellagio, la sabbia fine, il praticello, l'acqua cristallina e i servizi a disposizione. Ma il paese situato tra Mandello e Varenna riserva anche un'altra "perla" affacciata sul lago. Si tratta della Punta di Grumo, subito dopo la galleria lungo la Sp72 per chi proviene da Lecco. Un ingresso comodo in acqua, sedie sdraio, ombrelloni, un accesso per chi vuole fare qualche pagaiata in canoa, un campo da beach volley e un servizio bar per aperitivi e brindisi in compagnia. Anche qui il relax e il divertimento sono di casa, tra lago e montagna.