La spettacolare carica delle 300 Harley Davidson sul Lago di Como

Con una straordinaria partecipazione è terminata anche la seconda edizione del “La.. Ghè Sem 2022” che nei giorni scorsi ha visto oltre 300 Harley-Davidson girovagare tra i paesi del Lago di Como. Dopo la prima giornata trascorsa in Concessionaria ad Alzate Brianza, con Street food, tatuatori e bancarelle, il gruppo di motociclisti si è trasferito per la serata presso l’Orsa Maggiore, noto locale lecchese al confine con Abbadia Lariana.

Il giorno successivo, con partenza sempre da Harley-Davidson Breva & Tivan, ci si è diretti alla volta della Valsassina, pranzo presso la Formaggeria Carozzi a Pasturo e poi discesa fino a Bellano dove erano state organizzate la visita all’Orrido e una gara di Lucie, intrattenendo per qualche ora cittadini e turisti bellanesi.

Infine la serata si è svolta al Palasole di Bellano con una fantastica cena in compagnia dei futuri Chef, camerieri, pasticceri e Maître della Scuola Alberghiera di Casargo, per poi danzare insieme fino alla mezzanotte, ora in cui si è conclusa la manifestazione con meravigliosi fuochi d’artificio.

"Si è trattato davvero di un raduno ben riuscito e coinvolgente - commenta Maurizio Scintu, impegnato nell'organizzazione - Ringraziamo le Amministrazioni comunali, in particolare la Polizia locale di Lecco per il prezioso supporto durante l’attraversamento della città ed il Comune di Bellano per la superba ospitalità. Ci si vede il prossimo anno… per il La.. Ghè Sem 2023".