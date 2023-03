Lecco In Acquarello 2023 si riassume in una successione di consonante P, anticipata dalla preposizione In: In Partenza, In Preparazione, In Presenza e In Programma.

In Partenza. Dopo un periodo di progettualita? effettuato nelle classi, finalmente si stanno concretizzando i lavori finalizzati a cio? che verra? mostrato in Torre Viscontea.

In Preparazione. La comunicazione grafica, le illustrazioni in acquarello, gli incontri con gli autori e i maestri acquarellisti prendono concretamente “Forma”. La manifestazione, prima visualizzata a livello ideativo si trasforma man mano in concretezza visiva, verso cio? che sara? l’assetto finale di Lecco in Acquarello 2023.

In Presenza. Molte attivita?, dopo il blocco forzato del periodo di pandemia, tornano in presenza. Autori, artisti, acquarellisti, incontro e cooperazione fra scuole, vengono svolte in forma diretta, permettendo una maggior trasmissione di dati, contenuti e dei “saperi” portanti.

In Programma:

Sabato 01/04 presso Palazzo Falk, lo scrittore Marco Balzano raccontera? agli studenti il suo libro “Cosa c’entra la felicita??”. In questa edizione i giovani artisti ne effettueranno un’interpretazione sotto forma di illustrazione o grafica ad acquarello. Successivamente gli studenti protagonisti del progetto, effettueranno una serie di workshop con gli acquarellisti della Scuola Gorlini e con Alis Agostini esperta di acquarello botanico, per esplorare le varie possibilita? d’uso della tecnica all’acqua, in campo artistico, illustrativo e scientifico.

A meta? maggio, l’avvio della manifestazione Lecco in Acquarello con la Conferenza stampa presso la sede di AssoCultura Lecco. Grazie al prezioso connubio tra la classe 4A Sez. Grafica del Medardo Rosso di Lecco e gli studenti della Fondazione Enaip Lombardia di Vimercate, andra? in scena un mix di arte tra visione e gusto, un’arte da vedere e da assaporare...

Venerdi? 26/05 Inaugurazione della Mostra “Horizon”. In esposizione presso la Torre Viscontea le opere degli artisti internazionali selezionati da Fabriano in Acquarello e con interventi grafici, illustrativi e scenografici effettuati dagli studenti del Liceo Artistico di Lecco sul testo “Cosa c’entra la felicita??” di Marco Balzano.