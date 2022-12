Riecco i carri dopo due anni di stop covid. Ed è subito sold out

Folla, emozioni, brindisi e scambi di auguri all'evento natalizio simbolo di Mandello del Lario. Nella notte della vigilia di Natale (tra sabato 24 e domenica 25 dicembre) per le vie cittadine è andata in scena una tradizione che si perde nelle notte dei tempi, quando, cinquantanni fa e oltre, si chiamava la “Carovana di Babbo Natale”, una tradizione tornata nel migliore dei modi dopo lo stop pandemico a regalare a grandi e piccini caramelle e sorrisi.

Oltre venti i carri sfilati, partiti da viale della Costituzione per confluire nella apoteosi finale in piazza del Mercato. Qui gli Alpini, pronti a distribuire caldarroste e vin brulè, immancabili elementi nella magia di questo ritrovato appuntamento. Enti, privati, associazioni hanno messo il campo il meglio della creatività e voglia d'esserci, nell'allestimento dei carri, dove il tema della natività era tra i temi portanti dell'evento. Nel colorato corteo mandellese anche due alpaca.

Bravi tutti da dieci e lode, con una nota di cronaca da dedicare al “carro” della locale sezione Avis, in cui i bambini vestiti in rosso a rappresentare tante goccioline di sangue hanno dato il giusto tono delle finalità a cui il sodalizio è indirizzato. Tanta fantasia quindi per questa ritrovata “Carovana di Babbo Natale” edizione 2022 ripartita dopo due anni di stop covid.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)