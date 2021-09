"Ho ricevuto, con grandissimo piacere, la prima copia del libro 'Mandello del Lario, il significato delle vie dalla A alla Z' realizzato da Anna Lissoni e da Umberto Cogliati. Questo progetto, come quello già pubblicato dagli stessi autori e dedicato al nostro capoluogo, ha l'obiettivo di fornire a giovani e meno giovani informazioni circa i luoghi, i personaggi e le vicende storiche nazionali o locali che stanno dietro all'intitolazione di una via. Un obiettivo pienamente raggiunto".

A parlare è il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli. Ricevendo e presentando l'interessante volume firmato da Cogliati e Lissoni, Fasoli ha voluto pubblicamente ringraziare non solo i due autori, ma anche tutti i soggetti e le associazioni - tra cui il l'archivio comunale per la memoria locale - che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro, ma sopratutto coloro i quali hanno sostenuto economicamente l'iniziativa. Si tratta in particolare di: Gruppo Piaggio, Torcitura Serica Arcioni, Antonio Carcano, Cemb, Icma, Cmm Lab, Gilardoni Vittorio e Gilardoni Spa.

Il libro sarà consegnato gratuitamente ai docenti delle scuole di Mandello e distribuito negli uffici pubblici

"Un grazie particolare va inoltre alla Fondazione comunitaria del lecchese che non ha fatto mancare il suo appoggio a questa iniziativa dal grandissimo valore storico, culturale e sociale - aggiunge Riccardo Fasoli - Il volume sarà consegnato gratuitamente in questi giorni a tutte le insegnanti e gli insegnanti delle scuole di Mandello e sarà distribuito negli uffici pubblici, in biblioteca, presso l'ufficio postale, nelle sale di attesa dei medici, negli spazi di visita dei luoghi di degenza ed in ogni luogo di frequetazione pubblica. Sarà altresì disponibile per l'acquisto nelle librerie".

Nel libro anche una dedica speciale a Francesco Gala, cittadino benemerito

"Nel libro, una dedica speciale è rivolta a Francesco Gala nostro cittadino benemerito, recentemente scomparso - conlude il sindaco - pilastro (quasi sempre nell'ombra) di quel sistema sociale e culturale che ha fatto grande Mandello".